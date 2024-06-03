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Spor Galatasaray Depay'ı ikna etmek için o kozunu kullanacak
Spor

Galatasaray Depay'ı ikna etmek için o kozunu kullanacak

Yeniakit Publisher
2024-06-03 13:21:00 -
Galatasaray Depay'ı ikna etmek için o kozunu kullanacak

Atletico Madrid’deki geleceği Euro 2024’ten sonra kesinleşecek olan Memphis Depay’ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, Beşiktaş’ın da devrede olduğu oyuncuyu ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak.

Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri Mauro Icardi'nin yedeğinin kim olacağı. Arjantinli yıldızın rotasyona gireceği isim konusunda birçok aday bulunuyor. Ancak gündemdeki en sıcak futbolculardan biri Memphis Depay. Hollandalı futbolcunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübünden ayrılması üzerine maliyet araştırması başladı.

Beşiktaş'ın da devrede olduğu deneyimli yıldız için Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Ayrıca yine Hollanda'dan tanıdığı futbolcular da görüşmelere katılarak iknaya çalışacak.

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