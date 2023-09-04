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Spor Galatasaray, Davinson Sanchez'i KAP'a bildirdi
Spor

Galatasaray, Davinson Sanchez'i KAP'a bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 23:40:00 -
Galatasaray, Davinson Sanchez'i KAP'a bildirdi

Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a iletti.

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray,Tanguy Ndombele'nin ardından Davinson Sanchez transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.

Açıklama yapıldı

Galatasaray, KAP: "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

9 milyon Euro bonservis

Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek. Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.


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