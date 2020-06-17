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Spor

Galatasaray çift idman yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:11:54 -
Galatasaray çift idman yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.


Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çift antrenman yaptı. Sabah idmanında çabuk kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başladı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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