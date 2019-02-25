Galatasaray, CEV Kupası'nda Rusya'da
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:11
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.
Kemerovo kentindeki Kuzbass Arena'da oynanacak maç TSİ 15.00'te başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım, finale yükselecek.
Yarı finalin diğer ayağında ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, İtalya temsilcisi Trentino ile mücadele edecek.
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