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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:59
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanan maçta forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları oynadığı belirtildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:59
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