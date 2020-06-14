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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında dağıldı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda Muslera ve Adone sakatlanırken Adem Büyük ve Donk cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:22:00 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında dağıldı

Galatasaray 87 günlük koronavirüs arasının ardından Rizespor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Muslera ve Andone'nin sakatlandığı mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Galatasaray'da kırmızı kart gören Adem Büyük ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Donk da 28. haftadaki Antalyaspor maçınca forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, 2 oyuncusunun sakatlandığı ve 2 oyuncusunun cezalı duruma düştüğü maçı 2-0 kaybetti.

Muslera da 2 kırık tespit edildi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlık geçirdi. Muslera, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.

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