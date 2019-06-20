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Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran ve yerli stoper arayan Galatasaray’ın Leicester City’ye Çağlar Söyüncü için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:00
Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

Semih Kaya ile yollarını ayıran, Ahmet Çalık'ı da yeni sezonda kadroda düşünmeyen Galatasaray'da yerli stoper arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son isim Çağlar Söyüncü oldu. Yönetimin, Leicester City'de forma şansı bulamayan milli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor.

'Dönmem' demişti

Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alan Çağlar'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği net bir şekilde dile getiren genç stoperin yapılacak teklife ne yanıt vereceği merak konusu...

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:00
  1. Semih Kaya
  2. Ahmet Çalık
  3. Galatasaray
  4. Leicester City
  5. Leicester City FC
  6. Çağlar Söyüncü

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