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Spor Galatasaray büyük bir dertten kurtuldu! Transferi resmen açıklandı
Spor

Galatasaray büyük bir dertten kurtuldu! Transferi resmen açıklandı

Galatasaray'dan PSV'ye kiralık olarak giden Hollandalı sol bek Van Aanholt, önümüzdeki sezon da kariyerine ülkesinde devam edecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 11:31:00 -
Galatasaray büyük bir dertten kurtuldu! Transferi resmen açıklandı

Galatasaray'dan PSV'ye kiralık olarak giden Hollandalı sol bek Van Aanholt, önümüzdeki sezon da kariyerine ülkesinde devam edecek.

Galatasaray, Patrick Van Aanholt'un 2023-24 sezonunun sonuna kadar PSV forması giyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

PSV'den ise şu açıklama yapıldı:

"Patrick van Aanholt, 2023-2024 sezonunda da PSV forması giyecek. Sol bek Galatasaray'dan bir yıl daha kiralandı. Kış transfer döneminin son gününde PSV, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u altı aylığına kiraladı. Bundan sonra, bu anlaşma bir sezon daha uzatılacak. Futbol İşleri Direktörü Earnest Stewart, PSV'nin arkayı bir yıl daha kullanabileceği için mutlu. "Patrick, PSV'de görmek istediğimiz gibi bir kanat savunucusu: Hücum dürtüleri sunuyor ama aynı zamanda savunma nitelikleri de var. Bu sebeplerden dolayı onunla daha uzun süre çalışmaya devam etmek istedik.”

Patrick Van Aanholt ise "Bütün sezon burada oynuyormuşum gibi hissediyorum. Önümüzdeki sezon da PSV için oynayacağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
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