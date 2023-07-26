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Spor Galatasaray buna ne diyecek? Ali Koç'tan şok Zaha iddiası
Spor

Galatasaray buna ne diyecek? Ali Koç'tan şok Zaha iddiası

Yeniakit Publisher
2023-07-26 17:05:00 -
Galatasaray buna ne diyecek? Ali Koç'tan şok Zaha iddiası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Zaha transferiyle ilgili, " Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar %100 yanlış rakamlardır." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Zaha transferiyle ilgili, " Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar %100 yanlış rakamlardır." dedi.

Koç'un açıklamaları şöyle:

"Zaha'da rakam 9 milyon Euro'ya kadar geldi, ondan sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladığı rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu adım gibi size söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim teklifimizin %50'sine alıyorlarsa bir şey diyemem, büyük başarı! Ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Nereye sıkıştırıyorlar, nasıl organize ediyorlar, bunu bilemiyorum."

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Yorumlar

Renkli

UEFA el atmalı yada Fetö işin içinde

yusuf can

ispatın varsa göster yosa çeneni kapat gezici
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