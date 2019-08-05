Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray Kulübü, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.