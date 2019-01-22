Galatasaray, Boluspor'u tek golle geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Boluspor 3. dakikada gole yaklaştı: Ceza sahası ön çizgisi üstünde topla buluşan Mustafa Durak, plaseyle kaleyi yokladı ama isabet sağlayamadı.

Galatasaray 25. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası önünde şutşansı yakalayan Belhanda, şutunda kaleci Gökhan'ı aşamadı.

Maçın bu ana kadarki en tehlikeli pozisyonu 28. dakikada geldi: Ceza sahası içinde bomboş kalan Mustafa, kaleye sert vurdu ama İsmail Çipe iki hamlede kontrol etti.

Galatasaray'da 38. dakikada Sinan Gümüş, Boluspor ceza sahasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılıların penaltı itirazları üzerine Suat Arslanboğa VAR'a başvurdu ve inceleme sonrasında 41. dakikada beyaz noktayı gösterdi. Selçuk İnan, kaleci Gökhan'la topu ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar bu pozisyondan kısa süre sonrasında 2. gole çok yaklaştı! Kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda, Sinan Gümüş'e çıkardı. Sinan'ın boş kaleye şutu savunmadan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray 51. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Ceza sahasına sarkan Sinan, Belhanda'yı topla buluşturmak istedi ama savunma son anda bariz bir gole engel oldu. Bu pozisyondan 1 dakika sonra sarı-kırmızılılar Younes Belhanda'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda gole yaklaştı ama sonuç bulamadı.

56. dakikada Galatasaray'ın genç stoperi Gökay, köşe vuruşunda topu çizgi üstünde uzaklaştıran isim oldu.

69. dakikaya gelindiğinde Galatasaray ise rakip kaleye 2 şut çekti ve 2'sinde de isabet sağladı. Bu şutlardan biri gol oldu.

Boluspor son dakikalarda Galatasaray kalesine yoğun bir baskı kurdu. 86. dakikada mükemmel bir ara pasında savunma arkasına sarkan İsmail Haktan, İsmail Çipe'yi geçti ama topu ağlarla buluşturamadı. Araya giren isim Gökay oldu.

Boluspor'da 89. dakikada İsmail Haktan ceza sahasında müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.

Galatasaray, 90+3'üncü dakikada Muğdat Çelik'in golüyle skoru 2-0'a getirdi ancak gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu mücadelenin rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

FATİH TERİM'İN CEZASI DOLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Akabueze, İshak Çakmak, Özgür Can Özcan (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 58 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak (Dk. 58 Guido Koçer)

Galatasaray: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan (Dk. 73 Celil Yüksel), Belhanda (Dk. 84 Onyekuru), Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli), Linnes, Donk, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Gökay Güney, Muğdat Çelik

Gol: Dk. 42 Selçuk İnan (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Diarra, Dk. 41 Burak Bekaroğlu, Dk. 62 İsmail Haktan Odabaşı (Boluspor), Dk. 28 Muğdat Çelik, Dk. 38 Donk, Dk. 68 Ömer Bayram (Galatasaray)