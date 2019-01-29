Galatasaray-Boluspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u konuk eden Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kupada son çeyrek finalistin belli olacağı Boluspor mücadelesinde İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Ryan Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, ve Muğdat Çelik'ten oluşan 11'i sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mariano Filho, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Gökay Güney, Marcao, Sofiane Feghouli yer aldı.





- Galatasaray 11'inde sadece iki yabancı





Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11'inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.

İlk 11'de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk'u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.

Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4'ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.





- Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da





Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017'deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı'nda mücadele etti.

Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya'ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.





- Yönetime transfer göndermesi





Galatasaraylı taraftarlar, transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.





- Terim'e sevgi gösterisi





Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Müsabaka başlamadan önce Terim'i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda takımının başında sahaya çıktı.





- Orhan Kaynak, Boluspor'un başında ilk maçına çıktı





Boluspor'un yeni teknik direktörü Orhan Kaynak, ilk sınavını kupadaki Galatasaray maçıyla verdi.

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.

Bu arada, Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.

Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu'da 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.



