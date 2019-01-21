0553 313 94 23

Galatasaray, Bolu deplasmanında

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Boluspor'a konuk olacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
Galatasaray, Bolu deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

 

- Terim'in cezası doluyor

 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

 

- Galatasaray'da 4 eksik

 

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
  1. Van
  2. Boluspor
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. SÜPERLİG
  6. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
    1. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    2. VakıfBank Genel Müdürü Özcan AA Finans..
    3. Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    4. Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele..
    5. "İlimizde ahır ve samanlık gibi..
    6. İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma..
    7. Aşkın Törenkimdir? Aşkın Tören Ak..
    8. Katliam yapacaklardı! Hepsi ele..
    9. İsrail saldırdı, İran açıkladı!..
    10. Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya..
    11. "Yargıtay imamı"nın bacanağı eski..
    12. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman..
    13. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında..
    14. Kanserli çocuklar için organik oyuncak..
    15. Aydem'den çocuklara enerji verimliliği..
    16. İnternet kafeden cep telefonu çalan..
    17. Sehit Kaya neden istifa etti? | Ak..
    18. Davos'ta "küreselleşme" masaya..
    19. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    20. Yarıyıl tatilinde doğunun gözde kayak..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik