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'Galatasaray bizim için çıkış maçı olacak'

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Gündüz, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü konuk edecekleri Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çıkış maçı olacağını ifade etti.

26 Ekim 2018 Cuma 15:05
'Galatasaray bizim için çıkış maçı olacak'

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın son 3 haftada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldığını hatırlattı.

Deplasmanda oynadıkları MKE Ankaragücü maçından puansız döndüklerini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Galatasaray bizim için bir çıkış maçı olacak. En azından bir beraberlik almamız gerekiyor. Teknik direktörümüze, futbolcularımıza, antrenörlerimize tüm takıma güvenimiz tam. İnşallah Galatasaray maçında bir galibiyet ya da en kötü beraberlik alırız. Takımımız buna göre çalışmalarını tamamladı. Umuyorum ki yine seyir zevki yüksek bir karşılaşmada gülen taraf biz oluruz."

Erdal Gündüz, hafta sonu oynayacakları karşılaşmada en büyük görevin taraftarlara düştüğünü belirtti.

Tüm Malatyalılar ve sporseverleri Yeni Malatya Stadı'na davet eden Gündüz, "İnşallah pazar günü taraftarlarımızı mutlu ederiz. Evimizde 4 büyüklere karşı bir üstünlüğümüz var. Bunu biz taraftarlarımızın desteğiyle başarıyoruz. Taraftarlarımız bizi bu maçta da yalnız bırakmazsa inşallah zorlu Galatasaray maçından puan veya puanlar alacağımıza inancım tam." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:05
  1. Ankara
  2. Erdal Gündüz
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig

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