Galatasaray, Beşiktaşlı yıldızla anlaştı
Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı.03 Nisan 2019 Çarşamba 20:04
Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı olanGökhan Töre ile prensipta anlaştı.
Beşiktaş'ta devre arası hazırlık kampına dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer olmak üzere.
Asistanaliz'de yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için mutlu sona yakın.
27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 8 maçta 210 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.
Gökhan Töre daha sonra ikinci yarı hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılmıştı. Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.
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