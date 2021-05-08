Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı skor

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında heyecanın doruğa ulaşacağı maçta her iki takım da 3 puanı istiyor. Galatasaray, umutlarını sürdürmek, Beşiktaş, şampiyonluk kapısını aralamak istiyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç?

Galatasaray Beşiktaş: 2-1

66'

Galatasaray takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Gedson Fernandes.

65'

Beşiktas kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

65'

Taç Beşiktas takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

64'

Cüneyt Çakır Galatasaray lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

63'

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Mostafa Mohamed, çıkan oyuncu Radamel Falcao.

63'

Sarı kart! Galatasaray takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Henry Onyekuru.

63'

Galatasaray takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Henry Onyekuru, giren oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

62'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

62'

Souza şutunu çekiyor ancak isabet yok.

62'

Oyuncu değişikliği! Beşiktas takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Dorukhan Tokoz , çıkan oyuncu Töre,Gökhan.

61'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

59'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

58'

Hakem Cüneyt Çakır Galatasaray hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

56'

Top auta çıkıyor. Beşiktas oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

56'

Marcelo Saracchi çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

55'

Galatasaray takımında tedavisi tamamlanan Marcao tekrar sahada.

55'

Korner kazanan takım Beşiktas. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Rachid Ghezzal.

54'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Beşiktas atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

54'

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

53'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Marcao. Sağlık görevlileri sahada.

50'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Beşiktas.

50'

Galatasaray hücumunda kafa vuruşunu yapan isim Henry Onyekuru. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

47'

Galatasaray Beşiktas yarı sahasında faul kazanıyor.

46'

Beşiktas kendi yarı sahasında taç kullanacak.

Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

İlk 45 dakika sona erdi.

45'

+6

Cüneyt Çakır Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

45'

+5

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

45'

+5

Aut atışını kullanacak takımBeşiktas.

45'

+5

Galatasaray takımı golü bulabilirdi ama Radamel Falcao çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

45'

+4

Serbest vuruş! Cüneyt Çakır Beşiktas yarı alanında hücumda olan Galatasaray lehine faul çalıyor.

45'

+4

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

45'

+3

Frikik! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Galatasaray.

45'

+3

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

45'

+2

1. Devre sonuna eklenen süre 6 dakika.

45'

+1

Gol! Radamel Falcao penaltıyı gole çevirerek Galatasaray takımını 2-1 öne geçirdi.

45'

Sarı Kart! Atiba Hutchinson gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki maçta sahaya çıkamayacak.

45'

Penaltı! Hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda penaltı atışını kullanacak takım Galatasaray.

43'

Sarı kart! Cüneyt Çakır elini cebine attı ve sarı kartını Beşiktas takımının oyuncusu Fabrice NSkala için kullandı.

43'

Frikik! Galatasaray atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Beşiktas kalesinde tehlike!

42'

1:1

Gol! Rachid Ghezzal kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve maçta beraberliği sağladı. 1-1.

41'

Sarı Kart! Galatasaray takımında Ryan Donk sarı kart görüyor. Kart cezalısı durumuna düşen oyuncu takımının bir sonraki maçında sahada olamayacak.

40'

Penaltı! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda hakem düdüğünü penaltı kararı için çalıyor. Beşiktas penaltıyı kazanan ekip.

39'

Beşiktas rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

38'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Rachid Ghezzal sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

38'

Beşiktas hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Adem Ljajic. Top savunmadan dönüyor.

37'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

36'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

36'

Cüneyt Çakır Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

35'

Hakem Cüneyt Çakır Beşiktas hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

35'

Beşiktas kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

35'

Taç Beşiktas takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

34'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

32'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

32'

Galatasaray takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Gedson Fernandes.

32'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

31'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Galatasaray atağı. Şutu çeken oyuncu Ryan Babel ancak top Beşiktas savunmasınca karşılanıyor.

30'

Sarı kart! Cüneyt Çakır sarı kartını Souza için kullandı.

30'

Frikik! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Galatasaray.

30'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

29'

Serbest vuruş! Cüneyt Çakır Galatasaray yarı alanında hücumda olan Beşiktas lehine faul çalıyor.

28'

Taç. Kullanacak takım Galatasaray. Beşiktas yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

28'

Rakip yarı sahada gol arayan Beşiktas şimdi taç atışı kullanacak.

28'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Beşiktas.

27'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

26'

Beşiktas kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

26'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

26'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

25'

Cüneyt Çakır Beşiktas lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

24'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

24'

Beşiktas kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

23'

Ofsayt! Galatasaray takımında Henry Onyekuru topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

22'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

22'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Beşiktas.

20'

Ofsayt! Galatasaray takımında ofsayta düşen oyuncu Henry Onyekuru.

20'

Beşiktas kendi yarı sahasında taç kullanacak.

19'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

16'

Cüneyt Çakır Beşiktas lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

16'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

16'

Taç Beşiktas takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

15'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

14'

Galatasaray takımında sarı kart gören oyuncu Marcao.

14'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

11'

Goldeki asistin sahibi Gedson Fernandes.

11'

1:0

Gol! Galatasaray maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

10'

Cüneyt Çakır autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

9'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

8'

Cüneyt Çakır, yardımcı hakemin de uyarısı ile ofsaytı belirliyor. Galatasaray takımında DeAndre Yedlin ofsaytta kalan isim.

7'

Deplasman Takımı atağı ofsayt ile kesiliyor.

6'

Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Ryan Babel sarı kart görüyor.

6'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

4'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

4'

Ryan Babel kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Beşiktas savunmasınca engelleniyor.

4'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.

1'

Beşiktas Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

Türk Telekom Stadyumu stadında oynanacak maçın takım kadroları açıklandı.

1'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır başlama düdüğünü çaldı.

Galatasaray 3 maçtır üstüste kazanıyor.

Galatasaray bu sezon evinde oynadığı maçlarda: 10-6-2.

Beşiktas son 7 maçta yenilmedi.