Galatasaray, Younes Belhanda ile yolları ayırdığını yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki Galatasaray, Belhanda’nın sözleşmesini hangi gerekçeyle fesh etti? İşte Galatasaray’dan, Belhanda açıklaması: "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.”

Belhanda Sivassopar maçı sonrası ne demişti?

Belhanda, Sivasspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada “Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" demişti.

Younes Belhanda kimdir?

Fransa doğumlu Faslı futbolcu Younes Belhanda, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile sözleşme imzaladı.