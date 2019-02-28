Galatasaray, BB Erzurumspor maçı çalışmalarına başladı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Türkiye Kupası’nda oynanan son maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra sahada yapılan antrenmanda dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlk olarak üçe üç jokerli dar alan oyunu oynanırken devam eden bölümde altıya altı yarı sahada dar alan oyunu üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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