Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den kötü haber
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in acil olarak ameliyata alındığı bildirildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.
Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.