Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le aralarında sorun olmadığını açıkladı.

"Fatih Terim bizim onurumuz"

"Yapılan yorumlar, olmayan şeyler üzerinden girilen muhabbetler bizi çok üzüyor. Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun... Fatih Terim bizim onurumuz, gururumuzdur.

"Görüş ayrılıkları tabii ki olacak"

Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor."