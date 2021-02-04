Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte 45 puan toplayan ve lider Fenerbahçe'nin gerisinde yer alan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımıza, teşekkür ediyorum"

Burada gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İşte Başkan Mustafa Cengiz'in o açıklamaları:

Yüzde 50'a yakın kaybımız var. 1 milyar TL geliri aşan ilk kulübüz Türkiye'de. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kapıları açıp tribün geliri yaratamayız. Dünyada bütün kulüpler zarar etti. Barcelona zarar etti. Bir tek İngiliz kulüpleri biraz dayanabildi çünkü onlarda sahiplik var. Büyük liglerde yaprak kımıldamıyor. Oyuncularından indirim istediler. Bizim de kadromuzdaki herkes indirim yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. İndirmeyen bir iki isim oldu onlarla da görüşüyoruz. Alternatif gelirlerle ilgili yapılandırma için devlete teşekkür etmemiz lazım. Devlete teşekkür edince yandaş oluyoruz. Yandaşlıkla ilgisi yok. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, eski maliye bakanımıza ve şimdiki maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben geldiğimden beri iki kez yapılandırma yaptık. İlkinde döviz borçlarının yarısını TL'ye çevirdik. Onu da ödemekte zorlandık. Sağ olsun devletimiz 5 yıla uzattı ve 10 yıl ve 4 yıl ödemesiz çevrildi.