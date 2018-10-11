Galatasaray Başkanı Cengiz: İnşallah düşmeyiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün İsviçre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek. Mustafa Cengiz’e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek. UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu’na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu kararın arkasında yatan sebepleri birebir görüşmede soracak. Detaylı bir çalışma hazırlayan Mustafa Cengiz, UEFA’ya anlaşmayı hiçbir şekilde ihlal etmedikleri raporlarla açıklayacak.



İçlerinde çatışma var



Konuyla ilgili dün hem divan toplantısında hem çıkışta konuşan Cengiz, “UEFA, tamamen bizim yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyorum ama kendi içlerinde çatışmalar var. İncelemeler ilk başladığında incelenen 18 kulüpten en kötüsü olduğumuz ve men edileceğimiz söylendi. UEFA’daki bir kanat, ‘4 yılda 142 milyon avro zarar eden bir kulüple nasıl anlaşma imzalarsınız?’ diyor. Yarın UEFA ile sıkı görüşmelerimiz olacak” dedi. Cengiz, “UEFA bizim yeniden yargılanmamızı istedi. UEFA’da iki kurul var. Biri Disiplin Kurulu, diğeri Hakimler Kurulu. Oradaki hukukçu bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. Elinde yetki vardı, men cezası da verebilirdi. İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendini sadece kulisle değil, rakamlarla kanıtlamış durumda. Uçağın kalkışı gibi kalkıştayız, inşallah bir kuş sürüsüne çarpıp düşmeyiz” dedi.



BÜYÜKÇEKMECE’DE 130 DÖNÜMLÜK ARAZİ



Büyükçekmece Belediyesi tarafından sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilen arazi için imza töreni yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Galatasaray, altyapıda bir sporcu fabrikası gibi çalıştırılabilecek tesisler dizisi yapmak için çalışmalarını mutlaka başlatacaktır” derken, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, “Araziyi Türk sporunun altyapısı için değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.



Güle güle harcasın!



Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis’in “Ben zam istemedim yönetim beni satmak istedi” şeklindeki ifadeleri hakkında da açıklamalar yaptı. Cengiz, “Aldığı 150 milyon lirayı da güle güle harcasın. Gomis’i biz zorla yollamadık. Feghouli’ye teklif geldi, gitmedi. Köle mi ki biz onu zorla gönderelim. Gomis, 150 milyon TL kazandı. Gözümüz yok, yolu açık olsun. Gomis bana selam verse ne olur vermese ne olur? Beni tanımıyor ki! Elimizde var göndermek istediğimiz bir tane ama gitmiyor” diye konuştu.



VAR’la kupa kaybettik



Mustafa Cengiz, önceki gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın VAR ile ilgili olumsuz açıklamalarından sonra şöyle konuştu: Birinin canı yanıyorsa ve bağırıyorsa, onu anlayışla karşılamak gerekir. Değerli bir rakibimizin canı yanmış ise, bunun tekrar edilmemesini isteriz. Ama biz VAR olayında daha sezon başında kupa kaybettik. Ben her hafta hakemler hakkında konuşmam. Sevinçliysem rakiplerimi kırarım, üzüntülüysem yine rakiplerimi kızdıracak bir şeyler söyleyebilirim.



DİVAN’DA AÇIKLANDI: Borç 1. 226 milyar



Galatasaray'da dün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında mali tablolar paylaşıldı. G.Saray yönetiminde Kaan Kançal detaylı bir sunum yaparken, 30 Haziran 2018 itibarıyla Galatasaray'ın borç-alacak farkının 1 milyar 226 milyon TL olduğu görüldü.