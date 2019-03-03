0553 313 94 23

Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü

Galatasaray, M.

03 Mart 2019 Pazar 21:16
Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü

Galatasaray, M. Başakşehir’in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8’e yükseldi.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir’in E. Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir’in 54, Galatasaray’ın ise 46 puanı bulunuyor.


Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli karetecilerden 5 madalya
    1. Milli karetecilerden 5 madalya
    2. Yüksekova’da kar yağışı
    3. Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan..
    4. Recep Şentürk: 50 sene sonra..
    5. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    6. Başkan adayı Yazıcı’nı tanıtım..
    7. Fenerbahçe: "Şaşkınlıkla takip ettik"
    8. Liverpool, liderliği Manchester..
    9. Trump'a "adaleti engelleme" soruşturması
    10. Türkiye'deki Ukraynalılar, şenlikte..
    11. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un..
    12. Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
    16. İzmir’de 19 yaşındaki genç kurşun..
    17. Merseyside derbisinde kazanan yok
    18. HDP Diyarbakır il binasına operasyon:..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan..
    21. Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a..
    22. Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip..
    23. Parçalıyorlardı: 12 yaşındaki çocuğu..
    24. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 -..
    25. Üstüne basılan etlere el konuldu
    26. Galatasaray Erzurum'da dondu kaldı!
    27. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    28. KKTC'den acı haber! 1 askerimiz şehit..
    29. Başkent'te kardeş cinayeti
    30. Ali Erbaş: Diyanet her türli siyasi ve..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var