Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır22 Kasım 2018 Perşembe 19:37
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın sürat çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.
İdmanın, 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı ifade edildi.
Galatasaray, antrenmanın ardından Atiker Konyaspor maçı için tesislerde kampa girdi.
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