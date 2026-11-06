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Spor Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Aston Villa’yı konuk etmeye hazırlanıyor. RAMS Park’ta oynanacak zorlu mücadelenin maç programı ve yayın bilgileri netleşti. Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği Galatasaray - Aston Villa karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Devler Ligi’nde Galatasaray’ın maç takvimi ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle puanını yükselten sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakasında Premier Lig temsilcisi Aston Villa karşısında kritik bir sınava çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaya RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta kapsamında gerçekleşecek Galatasaray - Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sahaya çıkacak olan iki ekibin mücadelesi, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Avrupa kupaları yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1 veya tabii platformu üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.

 

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU

Devler Ligi maratonuna Sporting Lizbon ve Barcelona karşısında istediği sonuçları alamayarak başlayan temsilcimiz, ardından vites artırdı. Deplasmanda Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından evinde VfB Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ilk 24 yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Aston Villa karşılaşması, temsilcimizin üst tura doğrudan yükselme (ilk 8) ya da play-off turuna kalma (ilk 24) hesapları açısından büyük önem taşıyor.

 

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ (2026-2027)

Sarı-kırmızılıların 8 maçlık UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstüründeki tüm maçlar, tarih ve saat bilgileriyle şu şekildedir:

1. Hafta (9 Eylül 2026): Sporting CP 3 - 1 Galatasaray

2. Hafta (13 Ekim 2026): Galatasaray 1 - 4 Barcelona

3. Hafta (21 Ekim 2026): Lille 2 - 4 Galatasaray

4. Hafta (3 Kasım 2026): Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart

5. Hafta (24 Kasım 2026 - 20.45): Galatasaray - Aston Villa

6. Hafta (8 Aralık 2026 - 23.00): AEK - Galatasaray

7. Hafta (19 Ocak 2027 - 20.45): Galatasaray - Feyenoord

8. Hafta (27 Ocak 2027 - 23.00): Paris Saint-Germain - Galatasaray

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