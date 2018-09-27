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Galatasaray aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Donk aracı oluyor...

Devre arası transfer döneminde stoper mevkisine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden C.Palace'de forma giyen Jairo Riedewald'ı gündemine aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:04
Galatasaray aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Donk aracı oluyor...

Deplasmanda yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi.

1 numaralı aday Chelsea'den ayrılmaya karar veren Cahill. Maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi.

Crystal Palace'da fazla şans bulamayan Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan Hollandalı oyuncu için kiralık veya duruma göre satın alma teklifi yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor.

1.82 boyundaki stoperin aynı zamanda sol bek ve ön liberoda görev yapabilmesi, bu transferdeki cezbedici özelliklerden bazıları. Crystal Palace'ın Hollandalı'yı uygun bir bedelle kiralaması bekleniyor.

Ocak ayında Cahill'de mutlu sona ulaşılamazsa ibre ona dönecek. Donk'un da vatandaşı için devreye gireceği ve ikna edebileceği konuşuluyor.

(Akşam)

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:04
  1. Galatasaray
  2. Jairo Riedewald
  3. Ryan Donk
  4. İngiltere Premier Lig
  5. İngiltere
  6. Crystal Palace

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