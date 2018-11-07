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Galatasaray aradığı golcüyü Fransa'da buldu! İşte yeni forvet

Ara transfer döneminde forvet hattında takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Fransa takımlarından Nantes'de forma giyen Emiliano Sala’ya kanca attı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 03:45
Galatasaray aradığı golcüyü Fransa'da buldu! İşte yeni forvet

Galatasaray yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes’ta forma giyen Emiliano Sala’ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinliyi tutmak istediği için Aslan’ı geri çevirdi. Yıldız golcü de transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray’ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Sala, “Kulübümün G.Saray’dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” diye konuştu.

İYİ VE MUTLU DEĞİLDİM

Yıldız forvet, “Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti. Hocamız Cardoso’ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim. Maçta attığım golden sonra elimi ağzıma götürdüm. Bu açık bir mesajdı. Sıkı çalışıyorum ve Avrupa kupalarında oynamayı hayal ediyorum” yorumunda bulundu. Alınan bilgilere göre; Aslan yeniden harekete geçecek.

İNANILMAZ BİR PERFORMANS

Bu sezon harika bir performans sergileyen futbolcudaki en büyük umutsa Sala’nın da Galatasaray’ istemesi... 28 yaşındaki forvetin, Nantes Kulübü’yle 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer Sala, Galatasaray’a gitmek için rest çekerse, bu transfer gerçekleşebilir. Arjantinli golcü bu sezon 12 maçta tam 11 gol kaydederken son 4 maçta da 7 gol attı. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe ve Neymar’dan sonra en skorer üçüncü oyuncu. Fransa’da bu sezon fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Akşam

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 03:45
  1. Galatasaray
  2. Emiliano Sala
  3. Nantes
  4. Fransa

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