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Galatasaray aradığı forveti İngiltere'de buldu! Liverpool...

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da top koşturan Dominic Solanke'yi gündemine aldı.

23 Kasım 2018 Cuma 02:46
Galatasaray aradığı forveti İngiltere'de buldu! Liverpool...

Bir değil iki forvetin ismini birden açıklamak. Abdürrahim Albayrak sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Kulübün durumunu hem menajerlere, hem de istenilen futbolcuların kulüplerine anlatıyor. Bu dönemde kendilerine verilecek desteğin gelecekte, misliyle geri döneceği sözünü veriyor. UEFA’nın kısıtlamalarının sona ermesinin hemen ardından kendilerine transferde yardımcı olan kulüplere ne kadar doğru yaptıklarını göstereceklerini anlatıyor.

Kiralık olarak geliyor!

Albayrak’ın sürekli görüşme halinde olduğu kişiler ise Liverpool’un iki üst düzey yöneticisi Michael Gordon ve Phillip Nash. Terim’in alınmasını adeta şart koştuğu Origi için tüm şartların zorlanmasını istiyor. Albayrak bu ikiliden Origi’yi isterken sürpriz bir isim için “olur” aldı. Dominic Solanke. Jürgen Klopp’un bu sezon hiç şans vermediği 21 yaşındaki Nijeryalı forvet için Nash ve Gordon, “kiralama” opsiyonunun açık olduğunu ilettiler. Bu arada Origi için Wolves’in çok ciddi olması G.Saray’ın işini zorlaştırıyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 02:46
  1. Galatasaray
  2. Liverpool
  3. Dominic Solanke
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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