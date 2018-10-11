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Galatasaray aradığı forveti İngiltere'de buldu!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılı ekip Liverpool'da top koşturan 23 yaşındaki Belçikalı Divock Origi'yi gündemine aldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 03:44
Galatasaray aradığı forveti İngiltere'de buldu!

Sezon başında golcü takviyesi yapamayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Sarı- Kırmızılılar ara transfer için kolları sıvadı. 

B TAKIMINDA OYNUYOR

Yönetimle sürekli bilgi alışverişine bulunan tecrübeli çalıştırıcıyı en fazla heveslendiren isimse Liverpool'dan Divock Origi... 

Belçikalı oyuncunun Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi tecrübeli teknik adamın hevesini artırdı.

Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildi

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 03:44
  1. Galatasaray
  2. Liverpool
  3. Divock Origi

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