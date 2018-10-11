Galatasaray aradığı forveti İngiltere'de buldu!
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılı ekip Liverpool'da top koşturan 23 yaşındaki Belçikalı Divock Origi'yi gündemine aldı.11 Ekim 2018 Perşembe 03:44
Sezon başında golcü takviyesi yapamayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Sarı- Kırmızılılar ara transfer için kolları sıvadı.
B TAKIMINDA OYNUYOR
Yönetimle sürekli bilgi alışverişine bulunan tecrübeli çalıştırıcıyı en fazla heveslendiren isimse Liverpool'dan Divock Origi...
Belçikalı oyuncunun Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi tecrübeli teknik adamın hevesini artırdı.
Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildi
YORUM YAZ