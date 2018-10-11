Galatasaray aradığı forveti İngiltere'de buldu!

Sezon başında golcü takviyesi yapamayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Sarı- Kırmızılılar ara transfer için kolları sıvadı.

B TAKIMINDA OYNUYOR

Yönetimle sürekli bilgi alışverişine bulunan tecrübeli çalıştırıcıyı en fazla heveslendiren isimse Liverpool'dan Divock Origi...

Belçikalı oyuncunun Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi tecrübeli teknik adamın hevesini artırdı.

Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildi