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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

06 Mart 2019 Çarşamba 20:03
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılık çalışması yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:03
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