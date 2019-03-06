Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılık çalışması yapıldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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