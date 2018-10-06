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Galatasaray, Antalya'da 'Ryan Donk' ile güldü!

Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızı ekip Ryan Donk'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 22:44
Galatasaray, Antalya'da 'Ryan Donk' ile güldü!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek isteğinde sahaya çıktı. Oyunun 2. yarısında rakibine oranla çok ğüstün bir oyun oynayan Sarı Kırmızılı ekip aradığı golü 87. dakikada Ryan Donk ile buldu.

Alınan bu sonuçla Galatasaya puanını 18'e yükseltti. Ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 22:44
  1. Galatasaray
  2. Antalyaspor
  3. Ryan Donk
  4. Süper Lig

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