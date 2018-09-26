Galatasaray altyapısında yetişti, Florya'da '6' yaptı

Ayrıldıktan sonra önce Beylerbeyi ardından da Diyarbekirspor'un yolunu tutan Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçeli forma ile poz vererek "6" işareti yaptı ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökhan Çıra, Galatasaray taraftarından şiddetli tepkiler görünce bu paylaşımı kaldırdı.