Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Alanyaspor’u konuk edecek.