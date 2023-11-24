  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanada 'Türkiye SİHA yapamasın' diye vermedi! Türkiye çok daha iyisini yapmayı başardı

Meğer uyuşturucu kuryesiymiş! O ünlü, İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı! Şok olacaksınız

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Muhafazakarları böyle kandırmaya çalışacaklar! Özgür Özel yeni taktiğini açıkladı

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Türk inşaat devi iflas etti! Dev konut projesi yarım kaldı, binlerce insan mağdur

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Türk fındığına rakip olmak için 1 milyon ağaç dikmişlerdi! Bakın ne oldu

Organize haberler devam ediyor! Soylu isyan etti

Kiralamalarda gün sayısı arttı! Vatandaş almadı kiraladı
Spor Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-11-24 22:08:00 -
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Alanyaspor’u konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23