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Spor Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:46:01 -
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Younes Belhanda'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Taylan Antalyalı'nın da tedavisinin ardından sahada koşulara başladığı aktarıldı.

Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldıkları, sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptıkları kaydedildi.


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