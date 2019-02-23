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Galatasaray, Akhisarspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:02
Galatasaray, Akhisarspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

 

- İki oyuncu kart sınırında

 

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

 

- Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi

 

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

 

- Sahasında mağlubiyeti unuttu

 

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:02
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