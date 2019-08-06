Galatasaray-Akhisarspor maçının saati değişti! TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın oynanacak maçın saati 20.45'ten 21.30'a alındı.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması kararlaştırılan TFF Süper Kupa karşılaşmasının saati değişti. TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması kararlaştırılan Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini duyurdu. Karşılaşmanın aynı gün, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacağı duyuruldu.

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