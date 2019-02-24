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Galatasaray-Akhisarspor maçından notlar

- Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı- Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Diagne, Fernando ve Linnes kadroda yer almadı

24 Şubat 2019 Pazar 19:16
Galatasaray-Akhisarspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Benfica ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Mbaye Diagne kadroda yer almazken, Ryan Donk ise yedeğe çekildi.

Akhisarspor müsabakasında bu futbolcuların yerine Emre Akbaba ile Kostas Mitroglou ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Ryan Donk, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.


- Diagne, Fernando ve Linnes kadroda yok


Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne, Fernando Reges ve Martin Linnes, maç kadrosunda yer almadı.

Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Diagne, Portekiz ekibi ile yapılan ilk müsabakada sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendinit oluşan Fernando ve sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Linnes, müsabakada forma giyemedi.


- Emre Akbaba 149 gün sonra 11'de


Akhisarspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, takımının yaptığı son 27 resmi müsabakada ilk 11'de görev alamamıştı.

Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11'de forma giydi.


- Akhisarspor'da 7 eksik


Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Cem Kavçak yönetiminde maça çıkan Akhisarspor'da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle kadroda bulunmadı.

Ege temsilcisinde sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.


- Saha zemini için özel önlem


Galatasaray Kulübü, kar yağış uyarısı üzerine aldığı önlemle saha zeminini korudu.

Yağıştan etkilenmemesi için saha zeminine serilen branda maçtan önce kaldırıldı.

Karşılaşma öncesinde çatıdaki karlar da çalışanlar tarafından temizlendi.

Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:16
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