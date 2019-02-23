Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Türk Tekekom Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını düşürmek isteyen Galatasaray, 18 puanda ve son sırada bulunan Akhisar ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Türk Tekekom Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını düşürmek isteyen Galatasaray, 18 puanda ve son sırada bulunan Akhisar ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Akhisarspor maçı 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 19.00'da BeIn Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü 22 Şubat Cuma Göztepe 1-3 Trabzonspor (Bornova) Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi) 23 Şubat Cumartesi Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 24 Şubat Pazar 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman) 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom) 25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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