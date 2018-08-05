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Galatasaray-Akhisarspor 11'ler belli oldu

Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Atatürk Stadında karşılaşıyor. Müsabakanın takım kadroları belli oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:15
Galatasaray-Akhisarspor 11'ler belli oldu

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Bilal Kısa, Barbosa, Manu, Seleznov

MAÇ KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

Maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 20:15
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