Galatasaray-Akhisarspor 11'ler belli oldu
Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Atatürk Stadında karşılaşıyor. Müsabakanın takım kadroları belli oldu.05 Ağustos 2018 Pazar 20:15
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Bilal Kısa, Barbosa, Manu, Seleznov
MAÇ KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.
Maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
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