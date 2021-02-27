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Spor Galatasaray 8'de 8 yaptı! Mohamed böyle giderse Salah'ı gölgede bırakacak
Spor

Galatasaray 8'de 8 yaptı! Mohamed böyle giderse Salah'ı gölgede bırakacak

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed takımının iki golünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 21:07:00 - 2021-02-27 21:09:55
Galatasaray 8'de 8 yaptı! Mohamed böyle giderse Salah'ı gölgede bırakacak

Galatasaray ile Erzurumspor Türk Telekom'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 38. ve 45. dakikalarda kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini aldı ve puanını 57'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Erzurumspor ise 25 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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