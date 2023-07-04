Galatasaray 5 sezonluk iki anlaşmasını KAP'a bildirdi!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, KAP'a 5 sezonluk iki anlaşmasını bildirdi.

Stadyum isim sponsorluğu ve forma göğüs sponsorluğu için 2 firmayla 5 sezonluk anlaşma sağlayan Galatasaray'ın kasasına, iki anlaşmadan yıllık yaklaşık 14.3 milyon Euro girecek.

Sarı kırmızılılar, stadyum isim sponsorluğu için Rams Global ile, forma göğüs sponsorluğu için Sixt rent a car Türkiye ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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