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Galatasaray, 3 puanı son dakika golüyle aldı

- Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 90+4. dakikada Mitroglou'nun attığı golle 1-0 mağlup etti- Ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Galatasaray, sahasındaki son 31 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı

24 Şubat 2019 Pazar 21:30
Galatasaray, 3 puanı son dakika golüyle aldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'nda hafif kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım, 90+4. dakikada Kostas Mitroglou'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de puanını 45'e çıkartan Galatasaray, 51 puanla zirvede yer alan lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Ligin son sırasındaki Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.


- Yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı


Galatasaray, Akhisarspor karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.


- Sahasında bileği bükülmüyor


Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp, 5'inde berabere kaldı.


- Akhisarspor'a İstanbul'da puan yok


Galatasaray, Akhisarspor ile sahasında oynadığı 7 lig maçını da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle oynadığı 14 lig maçında ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu maçlarda 37 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.


- Mitroglou'nun ilk golü


Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attı.

Süper Lig'de üçüncü maçına çıkan Yunan futbolcu, son dakikada attığı golle elde edilen önemli galibiyetin mimarı oldu.

Mitroglou'nun golünden sonra sarı-kırmızılı futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, stat hoparlöründen Yunan şarkıcı Panos Kiamos'un "Trelokomeio" isimli parçası çalındı.

Kostas Mitroglou, maçtan sonra tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.


- Mariano cezalı duruma düştü


Galatasaray'da sarı kart gören Mariano Filho, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon sekizinci kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, 24. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.


- Akhisarspor galibiyete hasret


Akhisarspor, Süper Lig'de son 8 maçında galip gelemedi.

Ege temsilcisi, ligin 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından çıktığı 8 müsabakanın 2'sinde berabere kalırken, 6'sını yitirdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 21:30
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