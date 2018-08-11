Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
Ankaragücü Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi Ankaragücü sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:07
Yeni sezonu Süper Kupa'da alınan Akhisarspor mağlubiyetiyle açan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'ne konuk oldu.
Sarı-Kırmızılılar, maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak, sezona 3 puanla başladı.
Galatasaray'ın gollerini Serdar Aziz ve Bakary Kone (kendi kalesine) ve Eren Derdiyok kaydederken, Ankaragücü'nün tek golünü El-Kebir attı.
Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan futbolculardan Bafetimbi Gomis şans bulamazken, maça yedek kulübesinde başlayan Belhanda ve Feghouli, ikinci yarıda forma şansı buldu.
YORUM YAZ