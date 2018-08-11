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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!

Ankaragücü Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi Ankaragücü sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:07
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!

Yeni sezonu Süper Kupa'da alınan Akhisarspor mağlubiyetiyle açan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'ne konuk oldu.

Sarı-Kırmızılılar, maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak, sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'ın gollerini Serdar Aziz ve Bakary Kone (kendi kalesine) ve Eren Derdiyok kaydederken, Ankaragücü'nün tek golünü El-Kebir attı.

Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan futbolculardan Bafetimbi Gomis şans bulamazken, maça yedek kulübesinde başlayan Belhanda ve Feghouli, ikinci yarıda forma şansı buldu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:07
  1. Ankaragücü
  2. Galatasaray
  3. Süper Lig
  4. Serdar Aziz
  5. Bakary Kone
  6. El-Kebir
  7. Eren Derdiyok

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