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Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna umutlu başlangıç yaptı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:01
Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi

A Grubu'nda Club Brugge'un yanı sıra Paris Saint-Germain (PSG) ve Real Madrid gibi güçlü takımlarla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge karşısında aldığı bir puanla kalan maçlar için iddiasını ortaya koydu. 

Galatasaray, Club Brugge karşısında aldığı sonuçla Avrupa'da bazı şansızlıklarını da kırdı.

Dış sahada 5 maç sonra yenilmedi 

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi başardı.

Bu büyük organizasyonda son olarak 2015-2016 sezonunda Kazakistan'ın Astana takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki 5 dış saha mücadelesini de yenilgiyle tamamlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak bu kötü seriye son verdi.

Deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapadı 

Galatasaray, Club Brugge karşısında rakip oyunculara gol izni vermeyerek uzun süre sonra iyi savunmasıyla öne çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Club Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyememişti. Son olarak geçen sezon Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenildiği karşılaşmada gol yiyen Galatasaray, Club Brugge mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı. 

10. kez puan alarak başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer alan Galatasaray, 10. defa puan alarak grup mücadelesine başladı.

Bu organizasyonda grup maçlarına 4 kez kazanarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6 defa da beraberlik alarak başlangıç yaptı.

Galatasaray, grup mücadelesinin ilk haftasında 6 kez mağlup olmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:01
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