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Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu maç fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını bugün Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçını 3 Ekim Çarşamba günü Porto ile yapacak. İşte Galatasaray'ın 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu maç fikstürü

18 Eylül 2018 Salı 12:07
Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu maç fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını bugün Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçını 3 Ekim Çarşamba günü Porto ile yapacak. İşte Galatasaray'ın 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu maç fikstürü

18 Eylül Salı: Galatasaray-Lokomotiv Moskova, Schalke 04-Porto

3 Ekim Çarşamba: Porto-Galatasaray, Lokomotiv Moskova-Schalke 04

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray-Schalke 04, Lokomotiv Moskova-Porto

6 Kasım Salı: Schalke 04-Galatasaray, Porto-Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba: Lokomotiv Moskova-Galatasaray, Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı: Galatasaray-Porto, Schalke 04-Lokomotiv Moskova

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:07
  1. Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu maç fikstürü

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