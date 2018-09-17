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Galatasaray 15. kez Devler Ligi gruplarında

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, yarın Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:29
Galatasaray 15. kez Devler Ligi gruplarında

Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

En başarılılar Lucescu ve Terim

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karnesi

Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

 Sezon 

 Teknik Direktör 

 O 

 G 

 B 

 M 

 A 

 Y 

 P 

 1993-94 

 Rainer Hollmann 

 6 

 0 

 2 

 4 

 1 

 10 

 2 

 1994-95 

 Reinhard Saftig 

 6 

 1 

 1 

 4 

 3 

  9 

 3 

 1997-98  

 Fatih Terim 

 6 

 1 

 1 

 4 

 4 

 11 

 4 

 1998-99 

 Fatih Terim 

 6 

 2 

 2 

 2 

 8 

  8 

 8 

 1999-00 

 Fatih Terim 

 6 

 2 

 1 

 3 

10 

 13 

 7 

 2000-01 

 Mircea Lucescu 

14  

 6 

 3 

 5 

19  

 24 

21 

 2001-02 

 Mircea Lucescu 

12  

 3 

 6 

 3 

10  

 10 

15  

 2002-03 

 Fatih Terim 

 6 

 1 

 1 

 4 

 5 

 10 

 4 

 2003-04

 Fatih Terim 

 6 

 2 

 1 

 3 

 6 

 8 

 7 

 2006-07 

 Erik Gerets 

 6 

 1 

 1 

 4 

 7 

12 

 4 

 2012-13 

 Fatih Terim 

10  

 5 

 2 

 3 

14 

14 

17 

 2013-14 

 F. Terim/R. Mancini 

 8 

 2

 4 

 9 

 17 

 8 

 2014-15 

 C. Prandelli/H. Hamzaoğlu 

 6 

 - 

 1 

 5 

 4  

 19 

 1 

 2015-16    H.Hamzaoğlu/M. Denizli    6    1    2    3    6    10    5


Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.

İlk tur grup performansları

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:

1993-1994 Sezonu (A Grubu)

 

Kulüp     

Maç 

G

B

M

A

Puan

1

 Barcelona

 6 

4

2

0

13

3

10

2

 Monaco

 6 

3

1

2

9

4

7

3

 Spartak Moskova

 6 

1

3

2

6

12

5

4

 Galatasaray

 6 

0

2

4

1

10

2


1994-1995 Sezonu (A Grubu)

 

Kulüp    

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Göteborg

6

4

1

1

10

7

9

2

 Barcelona

6

2

2

2

11

8

6

3

 Manchester United 

6

2

2

2

11

11

6

4

 Galatasaray

6

1

1

4

3

9

3


1997-1998 Sezonu (A Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Borussia Dortmund

6

5

0

1

14

3

15

2

 Parma

6

2

3

1

6

5

9

3

 Sparta Prag

6

1

2

3

6

11

5

4

 Galatasaray

6

1

1

4

4

11

4


1998-1999 Sezonu (B Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Juventus

6

1

5

0

7

5

8

2

 Galatasaray      

6

2

2

2

8

8

8

3

 Rosenborg

6

2

2

2

7

8

8

4

 Athletic Bilbao            

6

1

3

2

5

6

6


1999-2000 Sezonu (H Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Chelsea

6

3

2

1

10

3

11

2

 Hertha Berlin           

6

2

2

2

7

10

8

3

 Galatasaray

6

2

1

3

10

13

7

4

 Milan

6

1

3

2

6

7

6


2000-2001 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Sturm Graz

6

3

1

2

9

12

10

2

 Galatasaray

6

2

2

2

10

13

8

3

 Glasgow Rangers    

6

2

2

2

10

7

8

4

 Monaco

6

2

1

3

13

10

7


2001-2002 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Nantes

6

3

2

1

8

3

11

2

 Galatasaray

6

3

1

2

5

4

10

3

 PSV Eindhoven            

6

2

1

3

6

9

7

4

 Lazio

6

2

0

4

4

7

6


2002-2003 Sezonu (H Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Barcelona

6

6

0

0

13

4

18

2

 Lokomotiv Moskova

6

2

1

3

5

7

7

3

 Club Brugge

6

1

2

3

5

7

5

4

 Galatasaray

6

1

1

4

5

10

4


2003-2004 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Juventus

6

4

1

1

15

6

13

2

 Real Sociedad          

6

2

3

1

8

8

9

3

 Galatasaray

6

2

1

3

6

8

7

4

 Olympiakos

6

1

1

4

6

13

4


2006-2007 Sezonu (C Grubu)

 

Kulüp      

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Liverpool

6

4

1

1

11

5

13

2

 PSV Eindhoven         

6

3

1

2

6

6

10

3

 Bordeaux

6

2

1

3

6

7

7

4

 Galatasaray

6

1

1

4

7

12

4


2012-2013 Sezonu (H Grubu)

 

Kulüp      

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Manchester United     

6

4

0

2

9

6

12

2

 Galatasaray

6

3

1

2

7

6

10

3

 CFR Cluj

6

3

1

2

9

7

10

4

 Braga

6

1

0

5

7

13

3


2013-2014 Sezonu (B Grubu)

 

Kulüp 

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

 Real Madrid              

6

5

1

0

20

5

16

2

 Galatasaray

6

2

1

3

8

14

7

3

 Juventus

6

1

3

2

9

9

6

4

 Kopenhag

6

1

1

4

4

13

4


2014-2015 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp 

 Maç

M

A

Y

Puan

1

 Borussia Dortmund

6

4

1

1

14

4

13

2

 Arsenal 

6

4

1

1

15

8

13

3

 Anderlecht

6

1

3

2

8

10

6

4

 Galatasaray

6

0

1

5

4

19

1


2015-2016 Sezonu (C Grubu)

 

Kulüp 

 Maç

M

A

Y

Puan

1

 Atletico Madrid     

6

4

1

1

11

3

13

2

 Benfica

6

3

1

2

10

8

10

3

 Galatasaray

6

1

2

3   

 6  

10

 5

4

 Astana

6

0

4

2

 5

11

 4

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:29
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