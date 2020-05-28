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Spor

Galatarasay, Falcao'nun alternatifini TFF 1. Lig'de buldu

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken ve Falcao'nun sakat olduğu dönemde gol bulmakta zorlanan sarı-kırmızılıların tecrübeli golcü için nabız yoklayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:10:00 -
Galatarasay, Falcao'nun alternatifini TFF 1. Lig'de buldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, Türk futbol kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı.

Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Bursalı futbolcu Gökhan Karadeniz'in de, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

3 golü ve 10 asisti bulunuyor

Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.

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