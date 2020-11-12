  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı
Aktüel

Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:30:18 -
Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı

İSTANBUL (AA) - Galata Kulesi’nin üç boyutlu figürünün resmedildiği merdiven kullanıma açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışta, Beyoğlu'nun bir tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu, zaman içerisinde bir turizm ve üniversiteler şehri haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerle iş birliği yaparak Beyoğlu'nun sanat ve kültür yönünü ön plana çıkaracak çalışmalara imza attıklarını belirten Yıldız, bu kapsamda ilçenin merdiven ve kör duvarlarının uluslararası sanatçılar ve üniversite öğrencileri tarafından boyandığını ifade etti.

Galata Üniversitesi öğrencilerinin, Ukraynalı sokak sanatçısı Alex Maksiov'la beraber bu çalışmayı bir merdivende başarılı şekilde uyguladığını vurgulayan Yıldız, "Alex, Beyoğlu'nun kimliğini çok iyi kavradığını ortaya koydu. Tarihi Galata'yı, Galata evlerini buradaki merdivenlere nakşetti. Gerek aşağıdan gerek yukarıdan Galata Kule'mizi nakşetmek suretiyle Hazerfen'i nakşetmek suretiyle Beyoğlu'nun Galata'ya mahsus objelerini buraya yerleştirmek suretiyle bu kimliği öne çıkarttı." diye konuştu.

Yıldız, sanat, müzik ve resim ruhunu, kültürün her noktasını Beyoğlu'nun her noktası ile buluşturacaklarını kaydetti.

Açılışa, Yıldız'ın yanı sıra Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Bulut, Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel ve yetkililer katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu
Gündem

Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebinin ardından görevden ayrılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın iftira ve karalama kampany..
Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretemedikleri için halk tarafından iktidara layık görülmeyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay