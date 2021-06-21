Galata Kulesi'nde intihar girişimi anbean kaydedildi!
Galata Kulesi'nde bir gencin ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında atlayarak intihar teşebbüsünde bulunduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Beyoğlu’nda bir gencin Galata Kulesi’nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Beyoğlu’nda bulunan tarihi Galata Kulesi’ne öğle saatlerinde gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atladı.
Hastaneye kaldırıldı
Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı. Gencin atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.