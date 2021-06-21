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Galata Kulesi'nde intihar girişimi anbean kaydedildi!
Yaşam Galata Kulesi'nde intihar girişimi anbean kaydedildi!
Yaşam

Galata Kulesi'nde intihar girişimi anbean kaydedildi!

Galata Kulesi'nde bir gencin ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında atlayarak intihar teşebbüsünde bulunduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:22:00 - 2021-06-21 18:24:22

Beyoğlu’nda bir gencin Galata Kulesi’nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu’nda bulunan tarihi Galata Kulesi’ne öğle saatlerinde gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atladı.

Hastaneye kaldırıldı

Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı. Gencin atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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