Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar zamlandı?

Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? sorusu araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne artık zamlı fiyatla girilebilecek. Yüzde 233 zamlanan tarihi kuleye giriş ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Galata Kulesi'nin giriş ücretinin 100 liraya çıkması ile ilgili açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu" dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, uygulamanın daha uygun fiyatlı "Müze Kart" kullanımına teşvik etmek için yapıldığını söyledi.

Yılmaz, kart ile amaçlananın 1 yıl boyunca Türkiye'nin her noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylara bağlı müzelere vatandaşların çok sayıda ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu noktalardan turist gelirini artırmak olduğunu belirtti.

Coşkun Yılmaz, Müze Kart'ın Türkiye'de 300'ü aşkın noktada kullanılabileceğini kaydetti.

Yılmaz, "İşin aslı şu; Galata Kulesi daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitken her vatandaşımız 30 lira vererek ziyaret edebiliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinden sonra ise sadece Galata Kulesi değil, 300 civarındaki müze ve ören yeri 'Müze Kart'la çok daha ucuz ve rahat ziyaret edilen mekanlar haline geldi" dedi.

Alınan karara göre; yeni dönemde Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlanarak 30 liradan 100 liraya yükseltildi.